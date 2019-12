Ciolacu: PSD susţine o impozitare progesivă a veniturilor Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este "incorect" ca PNL sa sustina eliminarea pensiilor speciale, "un drept deja castigat", "cu exceptia" pensiilor magistratilor si militarilor, adaugand ca social-democratii se pronunta pentru "o impozitare progresiva a veniturilor" si au depus in Parlament un proiect de lege in acest sens. "Punctul nostru de vedere si avem si un proiect de lege acum in Parlament este de a introduce o impozitare progresiva a veniturilor. Este aproape incorect sa intri si sa discuti un drept deja castigat, dar nu vreau nici sa intru in logica electorala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

