- Consultarile referitoare la alegerile locale convocate de premierul interimar, Ludovic Orban, pentru ziua de marți ar putea fi amanate.Cel puțin acest lucru a solicitat, duminica, președintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu.”PSD propune amanarea consultarilor referitoare la…

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a transmis duminica o scrisoare catre premierul interimar Ludovic Orban, in care il anunta ca refuza invitatia acestuia de a participa la consultari privind stabilirea date alegerilor locale. Ciolacu noteaza ca prioritatea Guvernului ar trebui sa fie stabilirea…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, ii raspunde premierului interimar, Ludovic Orban, cel care ceruse partidelor politice sa vina la consultari pentru a stabili data alegerilor locale. Ciolacu arata ca, in acest moment, discuțiile intre partide ar trebui sa vizeze masurile pentru lupta…

- Ludovic Orban, prim-ministrul interimat, a invitat pentru ziua de marti liderii partidelor la consultari referitor la alegerile locale. Premierul interimar, Ludovic Orban, a transmis, vineri, o invitatie catre liderii partidelor parlamentare la consultari in vederea elaborarii hotararii de guvern privind…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, spune ca liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si-ar dori sa nu mai fie alegeri niciodata, avand in vedere cum arata formatiunea sa politica, dupa ce fostul presedinte al Senatului propusese amanarea alegerilor pana la stingerea cazurilor de…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat duminica, la Romania TV, ca ar trebui analizat daca nu se impune amanarea alegerilor locale "pana dupa stingerea epidemiei de coronavirus".Alegerile locale vor avea loc in vara acestuia an, cel mai probabil in luna iunie. "Vedem o serie de riscuri…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat vineri, la Pitesti, ca prioritatea social-democratilor trebuie sa fie alegerile locale din acest an. "In continuare eu consider cel mai important si prioritatea zero a noastra, in afara de pregatirea pentru congres, care este o treaba…

- UDMR NU vrea alegeri locale și anticipate „la pachet”. Uniunea este de acord cu alegerile anticipate, o soluție fiind ca premierul Ludovic Orban sa iși depuna mandatul astfel incat scrutinul parlamentar sa aiba loc pe 24 mai, iar alegerile locale in 14 iunie, spune Kelemen Hunor. Daca nu se va reuși…