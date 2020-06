Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații au decis, luni, ca vor vota pentru prelungirea starii de alerta, dar cu unele modificari, printre care excluderea achizițiilor directe și redeschiderea bisericilor și teatrelor. Starea de alerta ar urma sa fie de doar 15 zile, a anunțat președintele Marcel Ciolacu.„Așteptam…

- Potrivit acestuia, prelungirea starii de alerta reprezinta "o manevra" a premierului Ludovic Orban astfel incat sa nu existe posibilitatea de a se depune o motiune de cenzura. Totodata, Tariceanu a adaugat ca susține mentinerea starii de alerta pe o arie restransa, "acolo unde exista un pericol epidemiologic".…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, referindu-se la hotararea privind prelungirea starii de alerta, ca parlamentarii social-democrati vor vota tot ce tine de sanatatea romanilor. "Vom aduce niste modificari (la Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta - n.r.).…

- In cadrul emisiunii "Ultima ora", europarlamentarul Rares Bogdan a vorbit si de subiectul achizitiilor realizate in timpul starii de urgenta si a celei de alerta care a fost ridicat de Opozitie. "Ii rog si pe domnul Ciolacu si Corlatean ca in cazul in care au date despre lucruri anormale legate…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, intr-o conferința de presa la sediul central al partidului, ca formațiunea SOLICITA Guvernului ca cererea de incuviințare a prelungirii starii de alerta sa cuprinda OBLIGATORIU cel puțin 6 masuri: - Redeschierea spitalelor pentru bolile cronice…

- Liderul interimar al PSD susține ca este exclus ca PSD sa voteze o prelungire a starii de alerta in forma ultimelor 30 de zile. Marcel Ciolacu a afirmat ca social-democrații cer redeschiderea spitalelor pentru boli cronice și stoparea procedurii de achiziții publice fara licitație. Ciolacu spune ca…

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, a anunțat, luni seara, la Romania TV, ca va protesta in fața Guvernului daca se va vota prelungirea starii de alerta."Ma duc eu sa protestez. Și singur, daca e cazul. Ma duc cu prieteni care platesc taxe. Daca se voteaza starea de alerta, ma duc sa protestez.…

- Intrebat daca nu este deranjat de derapajele de la Constituție ale președintelui și guvernanților, Ciolacu a raspuns ca iși dorește o motiune de cenzura, dar ca vrea sa o depuna cand are sanse. Ciolacu a spus ca in timpul starii de alerta PSD nu va depune o motiune de cenzura. Cum starea de alerta dureaza…