Dupa ce liderul PNL Ludovic Orban a anunțat finalul negocierilor cu partenerii de coaliție, președintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca partidul pe care il conduce nu va vota acest Guvern „al mentinerii Romaniei in criza, al subdezvoltarii, al praduirii nationale”. „Sandramaua pierzatorilor se va prabusi asurzitor in doar cateva luni. Foamea de functii a lui Orban si Barna a invins interesul pentru solutiile reale de a scoate Romania din criza sanitara si economica. Niste hiene politice care nu vor face nicio reforma! Un premier de paie tinut in lesa de Orban. Si doi vicepremieri care aveau nevoie…