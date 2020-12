Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce liderul PNL Ludovic Orban a anunțat finalul negocierilor cu partenerii de coaliție, președintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca partidul pe care il conduce nu va vota acest Guvern „al mentinerii Romaniei in criza, al subdezvoltarii, al praduirii nationale”. „Sandramaua pierzatorilor se va prabusi…

- Doua zile a durat prima runda de negocieri dintre PNL, USR-PLUS și UDMR. Nu au ajuns la un compromis nici dupa ce au discutat cu președintele Klaus Iohannis. Liberalii nu vor sa renunțe la niciuna dintre funcțiile pe care și le doresc. Și promit ca nu vor negocia cu PSD formarea viitorului Guvern."Propunerea…

- Liderul PNL Ludovic Orban a anuntat oficial, miercuri seara, ca Florin Citu este propunerea PNL pentru postul de prim-ministru. Biroul Politic National al PNL s-a reunit miercuri, de la ora 18.00 in sistem de videoconferinta si a decis prin vot, cu o singura abtinere, sa-l propuna pe actualul ministru…

- Liberalii vor sa ramana cu urmatoarele ministere: Sanatate, Finante, Economie, Justitie, Interne, Dezvoltare Regionala, Aparare, Externe. USR PLUS negociaza pentru Educatie, Mediu, Fonduri Europene si Energie, in timp ce UDMR va primi cu siguranta Ministerul Culturii si inca doua portofolii, sustin…

- "Toti romanii trebuie sa stie! Am semnat plata externa catre CE, reprezentand avans vaccin COVID-19, in suma de 12.058.345 Euro!", a scris Florin Citu pe Facebook, miercuri. In urma cu o zi, ministrul de Finante declara ca Guvernul a suplimentat, la rectificarea bugetara, suma necesara pentru plata…

- Guvernul nu vrea sa creasca taxele pentru marile averi și marile venituri, dar zice ca va reduce taxarea pe munca. Și atunci de unde bani? In absența banilor, vor fi afectate, din nou, educația și sanatatea. Ați vazut cat de rau stam cu testele PISA. Mult analfabetism funcțional. Dar la educația politica…

- Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, il compara pe ministrul de Finanțe, Florin Cițu, cu Nero, imparatul care a incendiat Roma. Grindeanu i-a cerut lui Cițu sa prezinte bugetul pentru anul 2021 la fel de rapid cum a fugit din Parlament cand era sa ajunga premier.Citește și: Andi Moisescu…