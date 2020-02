Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca nu va face o propunere de premier la consultarile de la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis.



"Daca s-ar fi respectat spiritul Constitutiei, pana acum criza politica nu ar fi mai existat. PSD nu va face o propunere de premier. Am facut o propunere de premier, am avut o majoritate parlamentara, nu a fost luata in serios. Nu a vrut PSD sa vina la putere, dimpotriva, am avut o propunere de prim ministru specialist, nu am avut conditionari de a pune membri PSD in guvern sau membri Pro Romania", a spus Ciolacu,…