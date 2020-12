PSD nu merge marti la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni, a declarat liderul social-democrat Marcel Ciolacu.



"PSD nu va participa la circul ieftin condus de presedintele Iohannis. Am luat decizia ca astazi PSD sa nu se prezinte la consultarile de la Cotroceni. Gasca pierzatorilor are o majoritate de conjunctura, acest nou CDR care nu are legitimitate in cea ce priveste voturile romanilor si optiunea romanilor pentru propunerea de prim ministru. Asa cum am mai spus, PSD va intra total in opozitie, vom face o opozitie dura, cum merita romanii sa fie…