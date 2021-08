Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democratii vor depune o motiune de cenzura la adresa Guvernului la inceputul sesiunii parlamentare, precizand ca demersul ar urma sa fie realizat dupa congresele PNL si USR PLUS. „O sa discut (…) cu colegii mei (…) Eu nu as veni cu motiunea sa se…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca se bucura de faptul ca partidul pe care il conduce este o "pepiniera buna" si pentru celelalte partide, insa a sustinut ca noul ministru al Finantelor, Dan Vilceanu, nu face parte din "produsele high-class" ale PSD. "In continuare, avem o pepiniera…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca este exclus ca partidul pe care il conduce sa sustina un guvern minoritar al PNL, printre solutiile mentionate de el numarandu-se un guvern minoritar PSD sau alegerile anticipate. Intrebat intr-o emisiune la Romania TV, miercuri seara, ce va face PSD daca USR…

- Marcel Ciolacu a declarat ca Partidul Social Democrat nu va susține un guvern minoritar PNL: Nu cred ca este o catastrofa, pentru prima oara in Romania dupa 30 de ani, sa avem și alegeri anticipate”.

- USR și PLUS, alaturi de voci din PNL ca ale lui Rareș Bogdan și alți lideri liberali, au declarat ca in primele 100 de zile de guvernare vor elimina pensiile speciale. Mai mult, Rareș Bogdan, promitea inca inainte ca PNL sa preia puterea, in octombrie 2019, ca pensiile speciale vor fi desființate…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Presedintele PSD, Marcel Colacu, a afirmat ca prezidentiabilul PSD va fi decis in urma unei competitii interne, dar nu exclude sustinerea lui Mircea Geoana la alegerile prezidentiale din 2024. ”Pariul meu este ca in 2024 PSD sa si castige alegerile prezidentiale, nu numai…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Timisoara, ca relatia partidului sau cu USR PLUS este singura formula politica buna pentru Romania, desi a trecut si "prin momente grele", fiind o relatie care sufera permanent imbunatatiri. "Practic, eu am condus negocierile din partea PNL prima…

- Victor Ponta a primit interzis in PSD de la Marcel Ciolacu! Președintele social-democraților a spus ca fostul sau șef nu ar mai avea loc in partidul pe care l-a condus. Ponta ii transmite un mesaj urmașului sau: PSD nu va caștiga singur alegerile, așa ca are nevoie de aliați. ”Nu am loc, a…