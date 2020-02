Ai încredere în instinctele tale: Poți asculta MELODIA lui Musk?

Unii spun că nu mai are are ce face, alții că, dimpotrivă are și tocmai de aceea se lansează în diverse “lucruri”. Renumit pentru maşini electrice şi rachete, dar şi pentru declaraţii controversate, Elon Musk, fondatorul companiei Tesla, şi-a dezvăluit o altă... [citeste mai departe]