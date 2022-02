Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca PSD nu a votat motiunea impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, dar subliniaza ca acesta nu are „un cec in alb” din partea PSD. „Sunt multe lucruri despre care domnul ministru Popescu va trebui sa dea anumite explicatii, dar cred ca in acest moment…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca PSD nu a votat motiunea impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, dar subliniaza ca acesta nu are „un cec in alb” din partea PSD. Sunt multe lucruri despre care domnul ministru Popescu va trebui sa dea anumite explicatii, dar cred ca in acest moment…

- Moțiunea simpla impotriva ministrului energiei, Virgil Popescu, a picat, miercuri, la vot, in plenul Camerei Deputaților. Motiunea intitulata “Incompetenta si minciuna inchid lumina in Romania. Ministrul “saptamana viitoare” Virgil Popescu, un pericol pentru securitatea energetica a Romaniei” a intrunit…

- Motiunea simpla depusa de USR impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, va fi votata, miercuri, de catre deputati. Motiunea intitulata “Incompetenta si minciuna inchid lumina in Romania. Ministrul “saptamana viitoare” Virgil Popescu, un pericol pentru securitatea energetica a Romaniei” nu a fost…

- Camera Deputatilor urmeaza sa dea, în sedinta de miercuri, votul final la motiunea simpla initiata de USR împotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, noteaza Agerpres. Dezbaterea motiunii simple a fost programata pentru sedinta de luni, însa a fost întrerupta în…

- „Si in PNL sunt discutii despre ministrii PSD, sunt sigur ca si in PSD sunt discutii despre ministrii PNL. Este o competitie. Este aceeasi cerinta pe care o avem toti de a veni cu cateva solutii. Ministrul Popescu va veni in coalitie cu cateva propuneri si acolo vom decide politic", a declarat Florin…

- Parlamentul dezbate astazi prima motiune simpla din aceasta sesiune. Cel vizat este Virgil Popescu, acuzat de proasta gestionare a crizei energetice. Reprezentanții USR, semnatarii documentului, il acuza pe ministrul Popescu de incompetența in gestionarea crizei facturilor la energie, numirea in funcții…

- Moțiunea simpla depusa de USR impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, va fi dezbatura luni dupa-amiaza in plenul Parlamentului, urmand sa fie supusa votului miercuri. Potrivit deputaților USR, ministrul Popescu „pericliteaza” in fiecare zi securitatea energetica a Romaniei si trebuie sa plece…