Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat duminica, la Targoviste, ca social-democratii vor sa depuna o initiativa legislativa care sa stopeze migratia parlamentarilor de la un partid la altul."A mai existat un asemenea proiect de lege, atunci Curtea Constitutionala a spus ca nu-i constitutional,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat duminica, la Targoviste, ca social-democratii vor sa depuna o initiativa legislativa care sa stopeze migratia parlamentarilor de la un partid la altul. "A mai existat un asemenea proiect de lege, atunci Curtea Constitutionala a spus ca nu-i constitutional,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca va contesta la Curtea Constitutionala desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), in cazul in care Parlamentul va adopta legea. Ciolacu considera ca Florin Iordache, care a promovat infiintarea Sectiei si care in prezent este…

- Deputatii liberali au inregistrat o initiativa legislativa, ce prevede sanctionarea cu 10 din indemnizatie a absentelor nemotivate ale parlamentarilor In prezent, cuantumul sanctionarii absentelor este de doar 1 In ultimii 30 de ani, absenteismul parlamentarilor a afectat increderea cetatenilor in cea…

- Legea salarizarii personalului platit din fonduri publice, in forma adoptata de Camera Deputatilor, se indeparteaza "in mod substantial" de obiectivele urmarite de initiativa legislativa, precizeaza Curtea Constitutionala in motivarea deciziei prin care au admis sesizarea liberalilor asupra actului…

- CHIȘINAU, 15 ian - Sputnik. Ce lucruri relevante se intampla acum in politica interna, in Parlament, in Guvern, in relațiile acestora cu președintele Maia Sandu, la ce aspecte ar trebui sa fie atenți observatorii și cetațenii? © Photo : Facebook / Maia SanduCum vede Maia Sandu relația Republica Moldova…

- Reactia PSD la precizarile premierului legate de majorarile de pensii Precizarile premierului legate de majorarile de pensii vin dupa ce astazi Curtea Constituționala a respins sesizarea executivului cu privire la majorarea cu 40% a punctului de pensie. PSD, principalul partid de opoziție,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a acuzat, miercuri, Guvernul ca nu e preocupat de bunastarea românilor, ci doar de împarțirea funcțiilor. Ciolacu spune ca PSD va prezenta alternativa sa de buget pentru a demostra ca exista bani ”pentru a pastra nivelul de trai al românilor”.…