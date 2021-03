Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii anunta ca vor depune in aceasta saptamana o motiune simpla la Senat, impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui. Ei ii reproseaza acestuia ca si-a creat un cont de administrator pe platforma de granturi acordate intreprinderilor mici si mijlocii. Marcel Ciolacu, presedintele PSD:…

- PSD va depune la Senat o motiune simpla impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui, a declarat presedintele social-democratilor, Marcel Ciolacu, care a precizat ca procedura va avea loc zilele viitoare. Printre argumente, se numara „decizia de a nu se mai promova exporturile romanești in afara teritoriului…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat ca ,in aceasta saptamana, va fi depusa in Senat o motiune simpla impotriva ministrului Economiei Claudiu Nasui. „Am decis in cadrul Biroului Politic National sa depunem in aceasta saptamana la Senat motiunea impotriva ministrului Nasui, asa cum am anuntat. Motivele…

- UPDATE „Suntem in opozitie. Vom incerca sa creem majoritate. De data aceasta vom depune motiunea la Senat”, a afirmat liderul PSD, care a mai spus ca este foarte posibil sa mai fie depuse si alte motiuni simple. STIREA INITIALA ”Am luat hotararea sa depune saptamana asta, la Senat, motiunea impotriva…

- PSD va depune, in aceasta saptamana, la Senat, o motiune simpla impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui, a declarat luni presedintele social-democratilor, Marcel Ciolacu. "Am decis in cadrul Biroului Politic National sa depunem in aceasta saptamana la Senat motiunea impotriva ministrului…

- Social-democratul Sorin Grindeanu, fost premier al Romaniei, a anunțat, astazi, ca social-democrații vor depune o moțiune simpla impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui, care este acuzat ca blocheaza un program de 500 de milioane de euro pentru antreprenori. Potrivit lui Grindeanu, moțiunea ar…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca PSD va depune motiune simpla impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui, acuzandu-l pe acesta ca „a avut cont de administrator si a putut sa intervina” in procedura de alocare a ajutoarelor financiare din fonduri europene pentru intreprinderile mici si…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a acuzat luni, la TVR1, ca Guvernul Florin Cițu vrea sa vanda cele mai profitabile companii romanești. Citește și: SURSE - Strategia susținatorilor lui Ludovic Orban „Vom demonstra ca nu este nevoie in plina criza economica sa vindem societatile romanesti,…