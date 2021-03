Partidul Social Democrat va propune modificarea Constitutiei astfel incat, daca un partid paraseste coalitia de guvernare, automat sa fie convocate alegeri anticipate, a declarat marti presedintele PSD, Marcel Ciolacu.



"Este o tema privind modificarea Constitutiei. De exemplu, in Italia se creeaza o majoritate dupa alegeri, cum este normal, cum s-a creat si in Romania. Daca pe parcursul celor 4 ani de mandat o formatiune iese din respectiva majoritate se fac alegeri anticipate. (...) Nu faci tu modificari in timpul jocului. Cand faci modificari, in momentul ala faci alegeri anticipate",…