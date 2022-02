Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca un proiect pentru plafonarea preturilor alimentelor de baza va fi avansat dupa o discutie cu hipermarketurile si cu producatorii si va presupune o compensare si nu obligarea producatorilor sa vanda sub pretul de productie.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca plafonarea prețurilor la alimente ne va duce inapoi in comunism.Acesta a spus ca tarifele crescute la energie duc la scumpirea produselor de baza.”Scumpirile la produsele de baza sunt efectul scumpirilor in energie. Haideti sa vedem, sa actionam asupra cauzei…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a comentat, miercuri, informațiile privind o posibila plafonare a prețurilor la alimentele de baza, afirmand ca o astfel de masura nu poate fi decat limitata pe o perioada scurta de timp, pentru ca altfel „intervenim intr-o piata libera pe care ne-am dorit-o cu totii”.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, intrebat despre raționalizarea produselor de baza in cazul plafonarii prețurilor ca i „se pare normal”. „In Ungaria așa s-a facut”, a spus acesta. Ulterior, Ciolacu a revenit asupra declarației și a spus ca nu este vorba despre o „raționalizare”, ci…

- Dupa ce au susținut proiectul „TVA zero la alimente”, guvernanții recunosc, acum, ca o astfel de masura nu ar avea niciun efect și se reorienteaza spre plafonare. In timp ce autoritațile noastre analizeaza situația, ații, insa, implementeaza deja masurile. Astfel, Polonia a anunțat ca aplica de la 1…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a vorbit, luni, 31 ianuarie, la sediul partidului, despre renegocierea PNRR in privinta procentului alocat din PIB pentru pensii.Liderul PSD a spus ca este trecut in acord o contributie la Pilonul II care poate sa ramana in continuare, dar sa nu fie prinsa…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Antena 3, ca o masura „corecta" in aceasta perioada ar fi plafonarea prețurilor la alimentele de baza. „Stim cu totii ca exista un TVA redus la alimente, poate o reducere de 5% este posibila la fel cum propunem la energie si gaze, cu aplicare de la 1 februarie.…

