Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege ce obliga angajatorii sa le dea zile libere platite parinților care nu au cu cine sa iși lase copiii acasa, atunci cand școlile sunt inchise, a fost retrimis la Comisia de Munca pentru analiza.

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, recomanda flexibilizarea programului programului de lucru pentru parintii care nu au cu cine sa isi lase copiii acasa, in contextul inchiderii scolilor.

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, recomanda flexibilizarea programului programului de lucru pentru parintii care nu au cu cine sa isi lase copiii acasa, in contextul inchiderii scolilor. "O buna parte din ziua de astazi (lui, n.r.) am petrecut-o in discutii legate de situatii…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, recomanda flexibilizarea programului programului de lucru pentru parintii care nu au cu cine sa isi lase copiii acasa, in contextul inchiderii scolilor.

- Reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Alba au organizat luni, 24 februarie, o conferinta de presa pentru a face precizari in legatura cu cazul celor 51 de persoane, elevi si profesori, aflate in carantina la domiciliu dupa ce s-a intors dintr-o excursie organizata in zona Veneto din Italia.

- In aceste zile, extrem de multi copii lipsesc din scolile si gradinitele baimarene din cauza bolilor de sezon. Acest lucru se intampla in fiecare an, dar parca avem mai multi acum ca niciodata. Si vedem cat de importanta era vacanta intersemestriala. Copiii stateau o saptamana acasa, fiind mai putin…

- Activitatea a doua gradinițe din Alba Iulia a fost suspendata din cauza numarului mare de copii care absenteaza, peste 60% in cazul uneia dintre ele. Este vorba despre Gradinița Numarul 12 și despre Gradinița Numarul 7 ”Scufița Roșie”. In primul caz, decizia a fost luata luni. La Gradinița nr. 12 din…

- Comisia pentru munca a Camerei Deputaților a aprobat marți un amendament al PSD care prevede dublarea alocațiilor pentru copii, la 300 de lei. Amendamentul a fost depus la proiectul de lege care adopta OUG9/2019 privind alocațiile de stat și urmeaza sa fie adoptat miercuri în plenul Camerei Deputaților,…