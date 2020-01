Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat vineri, la Pitesti, ca prioritatea social-democratilor trebuie sa fie alegerile locale din acest an."In continuare eu consider cel mai important si prioritatea zero a noastra, in afara de pregatirea pentru congres, care este o treaba…

- Astazi , incepand cu ora 16.00, la Filarmonica Pitești, se vdesfașoara Conferința județeana extraordinara a PSD Argeș. La conferința participa Marcel Ciolacu, președintele PSD și Paul Stanescu, secretara general al partidului. In sala sunt prezenți 224 delegati din 230 convocati. Candidații inscris…

- A inceput Conferința extraordinara de alegeri in cadrul PSD Argeș. La scrutinul social democrat sunt prezenți cei doi grei din conducerea partidului: președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, precum și prim-vicepreședintele Paul Stanescu. Olguța Vasilescu a ajuns puțin mai tarziu, dar cei prezenți…

- Fostul premier social-democrat Sorin Grindeanu participa, joi, la Conferinta de alegeri a PSD Olt, fiind prezent in prezidiu alaturi de Marcel Ciolacu si Paul Stanescu. Stanescu a anuntat ca nu mai candideaza, singurul candidat pentru functia de presedinte fiind Marius Oprescu.Presedintele…

- Duminica, 12 ianuarie, la sediul PMP Argeș a avut loc o conferința de presa. Alaturi de președintele Catalin Bulf a fost prezent și liderul PMP, Eugen Tomac. ”Pentru PMP, campania pentru alegerile locale incepe din luna ianuarie. Și astazi va avea loc la Pitești o intalnire regionala cu președinții…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus, vineri, la Braila, ca Mihai Tudose nu a facut niciun rau partidului și ca a fost un foarte bun prim-ministru. „Eu nu consider ca oamenii care au plecat in Pro-Romania sunt niște traseiști politici”, a mai spus Ciolacu.Președintele interimar…

- „Marcel Ciolacu e bun de președinte!”. A fost afirmația care a ridicat sala in picioare, astazi, la Conferința județeana extraordinara a PSD, reuniune la care au participat peste 400 de membri social-democrați. Concluzia i-a aparținut președintelui executiv al partidului, Paul Stanescu, cel care, alaturi…

- Gabriela Firea a declarat ca a ocupat funcția de președinte interimar al PSD București prea mult timp deoarece, considera primarul, vechea conducere a partidului a vrut sa o mențina vulnerabila, transmite Mediafax.„A fost o perioada și dificila, și neclara, dar poate ca a avut rolul sau. Patru…