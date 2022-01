Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu afirma ca prioritatea social-democraților este sa ajute romanii sa-si poata plati facturile la energie, „nu sa ne temem daca o asemenea masura supara sau nu agentiile de rating”. „Prioritatea PSD este sa ajutam romanii sa-și poata plati facturile la energie, nu sa ne temem…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a transmis intr-un mesaj pe Facebook ca prioritatea formatiunii pe care o conduce este sa ajute romaii in contextul crizei energetice. „Sa luam masuri care sa apere veniturile populatiei acum, in plina iarna, nu la 1 aprilie sau eventual in 2024... pentru ca atunci este…

- „Prioritatea PSD este sa ajutam romanii sa-și poata plati facturile la energie, nu sa ne temem daca o asemenea masura supara sau nu agențiile de rating.Eforturile noastre sunt de a avea suficienți medici pentru a face fața noului val pandemic, nu sa inventam certificate prin care doctorii sunt amenințați…

- Liderul celui mai mare partid de guvernamant, Marcel Ciolacu (PSD), reproșeaza miercuri partenerilor de coaliție de la PNL atitudinea vizavi de soluționarea crizei facturilor din energie și a crizei pandemice. „Prioritatea PSD este sa ajutam romanii sa-și poata plati facturile la energie,…

- Este vorba despre consumatorii care au contor modern. Furnizorii pot opri alimentarea daca se depașește consumul maxim.Creșterile de prețuri s-au discutat in ședința de urgența la guvern pentru facturile romanilor. Premierul Nicolae Ciuca i-a chemat pe miniștrii-cheie sa verifice rezervele de energie,…

- Anul 2022 vine cu scumpiri majore ale facturilor la electricitate pentru cateva milioane de clienți, cel mai puțin afectați fiind consumatorii casnici moldoveni. Din momentul liberalizarii pieței engergiei in țara noastra, clienții din Romania se impart in doua categorii: unii care au deja o oferta…

- Cele mai recente decizii politice pentru numirea unor personaje cel putin dubioase in functii publice cheie ale institutiilor statului sau ale comisiilor parlamentare ne amintesc de Romania post-decembrista, care a continuat si dezvoltat la rang de arta sistemul de Pile-Cunostinte-Relatii (PCR) asa…

- Sprijin pentru toți pensionarii cu venituri mici, ca sa-și poata plati facturile. Ordonanța privind sprijinul pentru pensionarii cu venituri mici intra marți in procesul de avizare, astfel ca 2,5 milioane de romani...