Ciolacu: Prioritatea liderilor de filiale - alegerile locale şi parlamentare, nu conducerea partidului Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca prioritatea sefilor de filiale din tara o reprezinta, la acest moment, alegerile locale si parlamentare, si nu conducerea partidului, referindu-se la decizia sa de a nu coopta la conducere presedintii de organizatii judetene. "Decizia a fost discutata cu colegii mei si au fost de acord (...). Imi asum ca in functiile de vicepresedinte sa nu se regaseasca niciun presedinte de organizatie. Deoarece prioritatea presedintilor de organizatii in acest moment sunt alegerile... Alegerile locale, alegerile parlamentare, cand se vor desfasura… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

