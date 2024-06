Stiri pe aceeasi tema

- Primele rezultate ale exit poll-urilor ora 22.00 arata ca, in București, in cursa pentru Primaria Capitalei, Nicușor Dan a caștigat detașat alegerile. Primarul Capitalei, Nicușor Dan care ar fi caștigat detașat un nou mandat conform exit-poll-ului de la ora 22:00, a facut declaratii dupa inchiderea…

- Candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea, a subliniat in cadrul unor declarații de presa ca, in opinia sa, a trecut vremea candidaților independenți. Raspunzand insa unei alte intrebari, Firea a susținut ca alegerea de a-și asuma o candidatura ii aparține lui Marcel Ciolacu.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca solutia de a avea candidati separati, politicieni, este una ”mai clara si mai normala”, sustinand ca este evident ca romanii doresc asumari politice clare. El se arata convins ca Gabriela Firea va castiga din nou alegerile pentru Primaria Capitalei. ”Eu nu…

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a anuntat miercuri, la evenimentul de lansare a candidaturii sale pentru un nou mandat, ca va fi seful campaniei electorale a Gabrielei Firea pentru Primaria Capitalei.El si-a prezentat echipa cu care social-democratii "vor aborda" urmatorul mandat, pentru care…

- Mihai Enache, candidatul AUR la Primaria Capitalei, ii cere Gabrielei Firea sa opreasca jocul politic „la doua capete” si sa se retraga de pe lista PSD – PNL pentru alegerile europarlamentare. „De la reporter la moderator si prezentator TV, de la „decat politician, mai bine casnica” la purtator de cuvant,…