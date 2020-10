Ciolacu: Preşedintele şi Guvernul său au scăpat total pandemia de sub control Presedintele Camerei Deputatilor, liderul social-democratilor Marcel Ciolacu, a sustinut, miercuri seara, ca seful statului si "Guvernul sau au scapat total pandemia de sub control", iar "la 4.000 de infectari pe zi este exclus sa ne gandim la organizarea de alegeri".



"Din punctul meu de vedere, presedintele si Guvernul sau au scapat total pandemia de sub control. La 4.000 de infectari pe zi este exclus sa ne gandim la organizarea de alegeri", a afirmat Ciolacu, intr-o interventie telefonica la Romania TV.



El a spus ca saptamana viitoare ar urma sa inceapa discutarea in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

