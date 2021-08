Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, il apara pe Florin Cițu dupa ce s-a aflat informația conform careia premierul a fost arestat in urma cu 20 de ani, in SUA, dupa ce a fost prins baut la volan. Dupa ce PSD i-a cerut președintelui Iohannis sa il demita pe șeful Executivului, Armand ii amintește…

