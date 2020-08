Stiri pe aceeasi tema

- Congresul extraordinar al PSD de sambata l-a ales presedinte pe Marcel Ciolacu, care a prezentat o echipa de conducere si o motiune despre viitorul partidului si desprinderea de trecut, de 'tatuci', relateaza Agerpres.Ciolacu a condus interimar PSD dupa retragerea Vioricai Dancila si este…

- Congresul extraordinar al PSD are loc sambata la Palatul Parlamentului. In competitia interna pentru sefia partidului s-au inscris liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu si fostul ministru de Finante Eugen Teodorovici, care nu a venit insa la Congres, in semn de protest fata de Marcel Ciolacu. Actualul…

- Congresul extraordinar al PSD are loc sambata la Palatul Parlamentului, incepand cu ora 10.00. Social-democratii isi aleg noua conducere, iar in competitia interna pentru sefia partidului s-au inscris liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu si fostul ministru de Finante Eugen Teodorovici.

- Social democrații își aleg sâmbata conducerea în cadrul unui congres extraordinar organizat prin video-conferința. Alegerile interne din PSD sunt lipsite de miza dupa ce în cursa pentru funcția de președinte s-au depus doar doua candidaturi: Marcel Ciolacu și Eugen Teodorovici.…

- Congresul extraordinar al PSD are loc sambata la Palatul Parlamentului, incepand cu ora 10.00. Social-democratii isi aleg noua conducere, iar in competitia interna pentru sefia partidului s-au inscris liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu si fostul ministru de Finante Eugen Teodorovici.Citește…

- Social-democratii au, luni, o sedinta a conducerii largite a partidului, prin sistem de videoconferinta.PSD se pregateste pentru Congresul in care se va alege noua conducere, dupa retragerea Vioricai Dancila, in urma pierderii alegerilor prezidentiale.Marcel Ciolacu, care va candida pentru sefia PSD,…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a pus in discuție, in ședința de luni a partidului, oportunitatea depunerii moțiunii de cenzura, pe motiv ca nu este prioritatea romanilor in acest moment, dar și organizarea Congresului, au confirmat pentru G4Media.ro mai multe surse de la varful partidului.…

- "Se va tine imediat dupa incetarea starii de alerta, nu vrem sa facem adunari publice in starea de alerta, asa cum, din nefericire, guvernantii obisnuiesc sa faca. (...) Noi speram, sincer, ca aceasta stare de alerta nu va fi prelungita in conditiile actuale si exista nenumarate motive, le-am mentionat…