Premierul Florin Citu a refuzat scaderea TVA, propusa chiar de furnizorii de utilitati, in schimb a alocat bani pentru primarii PNL, sustine liderul PSD, Marcel Ciolacu. "Totul pentru Congrese, nimic pentru romani! Premierul Citu a refuzat scaderea TVA-ului, propusa chiar de furnizorii de utilitati. In schimb, a alocat bani pentru ca primarii PNL sa-l voteze pe el la Congres! Coalitia a amanat la nesfarsit dezbaterile Legii consumatorului vulnerabil, in schimb a convocat sesiune extraordinara pentru functiile lor de la TVR si RRA. Nici macar astazi, cand romanii sunt asaltati de facturi aberante…