- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca prelungirea starii de urgenta fara o minima garantie ca vor fi luate masurile ''corecte si necesare'' pentru prevenirea unui dezastru economic ar fi o ''inconstienta totala''. "Care este perspectiva?! Asta asteapta oamenii si mediul de…

