- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu a informat ca i-a transmis Ambasadorului Republicii Moldova ca sustine aderarea statului la Uniunea Europeana, alaturi de Ucraina si Georgia. Potrivit liderului PSD, nu poate exista o vecinatate stabila si prospera a Romaniei, fara sustinerea parcursului…

- Uniunea Europeana și NATO vor continua sa susțina Ucraina, chiar daca, din cauza recunoașterii celor doua teritorii din estul țarii, Kievului ii va fi foarte greu sa-și promoveze agenda sa. Precedentele din trecut arata ca, din cauza lipsei de integritate teritoriala a țarii, a fost foarte dificil sa…

- „Mulțumesc președintelui Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, pentru discuția deosebit de valoroasa pe care am avut-o astazi!Am asigurat-o ca Republica Moldova poate conta pe sprijinul nostru, atat de la București, cat și la Bruxelles, și am transmis susținerea deplina pentru derularea masurilor de…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 15 decembrie 2021, la Bruxelles, Regatul Belgiei, o declarație de presa. Acesta se afla la Summitul Parteneriatului Estic. Klaus Iohannis, declarație inainte de Summitul Parteneriatului Estic Klaus Iohannis a transmis ca urmeaza sa se intalneasca…

- „Suntem iarasi aici, la Bruxelles. Avem astazi Summitul Parteneriatului Estic, adica ne intalnim noi, liderii europeni, cu liderii statelor din Parteneriatul Estic – Moldova, Ucraina si ceilalti parteneri. Este un Summit mult asteptat si este destul de clar ca exista asteptari din ambele parti.Noi,…

- Maia Sandu a declarat marți, înaintea summitului Parteneriatului Estic, ca Republica Moldova spera sa adere la Uniunea Europeana și a transmis Rusia ca decizia le aparține moldovenilor, relateaza Euractiv.Sandu a afirmat acest lucru în cadrul unui interviu acordat agenției de presa…

- Partidele din Romania, indiferent daca sunt la guvernare sau in opoziție, iși doresc sa ajute Republica Moldova sa avanseze pe calea reformelor. O spune ambasadorul agreat al Republicii Moldova in Romania, Victor Chirila. Potrivit diplomatului, acum Republica Moldova are șansa apropierii de Uniunea…

