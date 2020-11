Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi senatori republicani din Statele Unite cred ca presedintele-ales, Joseph Biden, ar trebui sa primeasca acces la rapoartele clasificate, in contextul in care Administratia Donald Trump, care nu recunoaste infrangerea in scrutinul prezidential, nu permite acest lucru, potrivit Mediafax."Cred…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat la emisiunea „Eu contez, eu votez”, transmisa joi de Libertatea ca situația din Romania se va inrautați, iar Guvernul Orban, conștient ca nu o mai poate ascunde, se grabește cu alegerile. Ciolacu prezice creșterea numarului de imbolnaviri și decese din cauza…

- Liderii mondiali se confrunta cu o sarcina din ce in ce mai dificila, deoarece incearca sa limiteze raspandirea bolii si daunele economice, in timp ce sperantele lor se bazeaza pe vaccinuri a caror eficacitate este inca nedovedita. „Avem de-a face cu o crestere exponentiala. In Germania, numarul…

- Președintele american Donald Trunp este nemulțumit de modul in care sunt raportate decesele in randul pacienților cu coronavirus din Statele Unite. Conform lui Donald Trump, pacienții care mor din alte cauze sunt raportati decedati din cauza Covid/ Potrivit Mediafax , liderul SUA mai susține ca sistemul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi seara, ca exista o intarziere de 12 ore in raportarile cazurilor noi de coronavirus si ca autoritatile au incercat sa reintroduca altfel datele in sistemul STS, dar serviciul de telecomunicatii speciale a refuzat acest lucru: "Din informatiile pe care…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca "nu poate fi ceva mai nedemocratic" ca atacul premierului Ludovic Orban la adresa Curtii Constitutionale, fiind de parere ca prim-ministrul de fapt ataca statul de drept. "Pilonul statului de drept este CCR. Daca PSD ar fi atacat statul de drept...…

- CHIȘINAU, 19 sept - Sputnik, Iulia Lipovaia. Primul sistem de rachete Patriot din cele 4 cumparate de Romania din SUA a ajuns in țara vecina. Prezinta sau nu acesta o amenințare pentru regiune a explicat corespondentului Sputnik expertul militar și redactorul-șef al publicației „Apararea Naționala”…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, este de parere ca motiunea de cenzura care a fost supusa votului in aceasta saptamana in Parlament a condus la "limpezirea apelor in partid". El a declarat, in cadrul unei conferinte de presa la Botosani, ca, in urma votului, "nu mai exista gri in partid", ci doar "alb…