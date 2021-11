Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Florin Cițu, spune ca liberalii ar trebui sa dea primii premierul, in sistemul rotativ. Președintele PSD, Marel Ciolacu, reia teza ca ponderile parlamentare conteaza cel mai mult intr-o negociere....

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca PNL nu a luat inca o decizie de susținere a formulei de a ocupa, prin rotație, funcția de premier. Liderul PSD nu susține varianta Florin Cițu sau Nicolae Ciuca - premier.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, marti, ca echipele de negociere ale PSD si PNL se intalnesc marti, la Palatul Parlamentului, si ca vor incepe sa discute despre uniformizarea programelor de guvernare. Ciolacu a spus ca in cadrul negocierilor pentru alcatuirea unui guvern trebuie sa se respecte…

- Negocierile nu pot fi altfel decat pe ponderi parlamentare, spune Marcel Ciolacu despre discuțiile cu liderii PNL despre o eventuala intrare a PSD la guvernare. Liderul PSD precizeaza ca inca nu a avut o...

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri la Antena 3 ca PSD este indreptațit sa ceara funcția de premier ca sa intre in Guvern. „PSD poate cere premierul pe buna dreptate, pentru ca are mai multe mandate (in Parlament) decat au PNL si UDMR impreuna”, a spus liderul UDMR.PNL și PSD…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, l-a sunat pe Dacian Cioloș au confirmat surse politice din PNL și USR, pentru Puterea.ro, cei doi urmand a se intalni la mijlocul saptamanii urmatoare in perspectiva reluarii dialogului intre cele doua partide. Scopul intrevederii nu este cooptarea la guvernare a USRiștilor,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, dupa discuțiile de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, ca PSD nu a luat o decizie in ce privește formarea unei majoritați parlamentare, dar ca va purta discuții cu prim-ministrul desemnat, dupa ce președintele va lua o decizie. Șeful PSD a spus ca formațiunea…

- ​Marcel Ciolacu îi transmite lui Dacian Cioloș ca guvernul propus nu are nicio sanșa sa treaca de votul parlamentului. Liderul PSD îl acuza pe premierul desemnat de iresponsabilitate, susținând ca prelungește criza politica. O saptamâna pierduta=2.000 de morți: asta înseamna…