Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica la Romania TV ca social-democrații sunt „o minoritate” și liberalii „au tot” - Guvern, Parlament, Cotroceni. PNL trebuie sa iși asume ce se intampla și sa nu mai caute vinovați in alta parte, a adaugat liderul PSD.Citește și: Prima piata agroalimentara…

- Marcel Ciolacu, sustine ca dupa sedinta in care nu s-a intrunit cvorum pentru a fi votata motiunea de cenzura „s-au limpezit apele in Parlament” si ca in Segislativ „nu mai exista gri, ci doar alb si negru”. Ciolacu afirma ca PNL are majoritate in Parlament si ureaza succes liberalilor „la putere”.…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu, sustine ca dupa sedinta in care nu s-a intrunit cvorum pentru a fi votata motiunea de cenzura „s-au limpezit apele in Parlament” si ca in Segislativ „nu mai exista gri, ci doar alb si negru”. Ciolacu afirma ca PNL are majoritate in Parlament si ureaza succes liberalilor…

- Dan Barna a anunțat, duminica, ca parlamentarii USR-PLUS nu vor participa la votul moțiunii. „Tentativa PSD de a provoca o criza politica cu trei luni inaintea alegerilor la termen e o dovada de iresponsabilitate pe care nu intenționam sa o incurajam in niciun fel”, a scris Dan Barna pe pagina personala…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca președintele Klaus Iohannis incalca flagrant constituția, iar daca forțele de opoziție nu vor lua in serios suspendarea acestuia, atunci ”Iohannis va juca țonțoroiul pe masa”.Citește și: OFICIAL - Marcel Ciolacu este președinte ales al…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a convocat șefii județeni și conducerea centrala la o ședința CEX, vineri, de la ora 11.00, prin videoconferința. Social-democrații vor discuta calendarul pentru moțiunea de cenzura.Moțiunea de cenzura a fost depusa și citita in plenul reunit in timpul…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor considera ca președintele Klaus Iohannis cauta sa adune suficiente voturi pentru ca Guvernul sa fie dat jos prin moțiune de cenzura. Întrebat, joi, de Mediafax, cum raspunde UDMR anunțului președintelui interimar PSD Marcel Ciolacu de depunere a unei moțiuni de cenzura…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, joi, ca social-democratii au decis depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban in luna august. „Am hotarat astazi depunerea unei motiuni de cenzura in luna august”, a spus Ciolacu, dupa sedinta Comitetului Executiv National al…