Ciolacu: Planul Biden de scoatere a Americii din criză similiar cu propunerile PSD Liderul PSD Marcel Ciolacu a gasit argumentul suprem pentru susținerea amendamentelor la bugetul de stat. El susține ca planul Biden de scoatere a Americii din criza conține masuri similare cu propunerile PSD. &"Oare președintele Biden este populist, cum ne acuza pe noi propaganda dreptei?&", a scris Ciolacu, pe Facebook.



&"Așa arata #planulBiden de scoatere a Americii din criza. Sunt masuri similare cu propunerile facute de #PSD în programul sau de guvernare. Multe dintre aceste masuri sunt susținute și prin amendamentele la buget depuse de parlamentarii noștri în aceste zile.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

