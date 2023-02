Stiri pe aceeasi tema

- „Plafonarea preturilor la energie si gaze impusa de PSD cu mari eforturi in coalitie a fost solutia corecta. O confirma astazi INS care anunta o scadere a inflatiei cu peste un punct procentual in ianuarie fata de luna decembrie 2022. Stiu ca nu este suficient. Si tocmai de aceea ne vom concentra in…

- „Ne concentram pe redactarea unui plan de masuri care sa stopeze creșterea prețurilor și a inflației, sa incurajeze producția autohtona, sa creeze noi locuri de munca și sa protejeze firmele romanești.Sunt convins ca asta așteapta romanii de la noi. Nu rotative, comasari de alegeri, batalii pe funcții…

- 12 lei ar urma sa primeasca in plus majoritatea copiilor din țara noastra, de la inceputul anului viitor, daca alocațiile de stat vor fi indexate cu rata inflației, așa cum au anunțat liderii coaliției de guvernare in urma ședinței de luni seara, scrie edupedu.ro . „De la 1 ianuarie 2023, alocatiile…