Ciolacu: Pilonul 2 de pensii nu trebuie desființat, dar trebuie dezvoltate asigurările private Presedintele PSD , Marcel Ciolacu , a declarat vineri, ca pilonul II de pensii nu trebuie desfiintat, chiar daca un astfel de sistem ar mai fi intalnit doar in Venezuela. Marcel Ciolacu considera ca este nevoie de o dezvoltare a legislatiei in domeniul asigurarilor private. Totodata, liderul social-democrat a dat asigurari ca nu se discuta depre o reducere a contribuției la acest pilon. „Se pare ca mai este (acest sistem – n.r.) in Venezuela, nu suntem chiar unicat. (…) Eu cred ca pilonul II nu trebuie desfiintat, dar, in schimb, trebuie sa dezvoltam si in ceea ce priveste asigurarile private,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

