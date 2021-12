Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, afirma ca decizia social-democraților de a intra la guvernare a avut la baza și sondajele care arata ca romanii cred ca țara se indreapta intr-o direcție greșita. Ciolacu susține ca trebuia intervenit, pentru a opri dezastrul. Liderul PSD se refera in special la…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, liderul Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca proiectul legii bugetului de stat pe 2022 trebuie adoptat de Parlament pana la sfarsitul anului in curs. „Eu am spus ca trebuie pana la sfarsitul anului sa avem buget. La ce majoritate parlamentara exista, la ce…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca mai mulți membri ai familiei sale au avut Covid 19 și s-au tratat cu antivirale de la o persoana care „le aducea din Moldova”. Liderul recunoaște ca o asemenea situație este „inacceptabila” și da vina pe proasta organizare a autoritaților. „Am avut toti nepotii,…

- Liderul social – democrat, Marcel Ciolacu, a evitat sa spuna ce funcție și-ar dori, in urma negocierilor cu liberalii, mulțumindu-se sa transmita ca are deja cea mai buna funcție. Intrebat luni, inaintea intalnirii pe care o va avea cu liderii liberali, daca iși dorește sa fie premier sau președintele…

- Proiectul de hotarare pentru inființarea unei Comisii parlamentare de ancheta privind achizitiile publice efectuate in sectorul sanitar in timpul starilor de urgenta si de alerta pe teritoriul Romaniei a fost votat miercuri in plenul Camerei Deputaților. Acesta a primit 207 voturi “pentru”, 82 “impotriva”,…

- Guvernul va trimite in Parlament, saptamana aceasta, proiectul care va obliga angajații nevaccinați din sanatate, asistența sociala și educație sa se testeze periodic pe proprie cheltuiala. Sindicaliștii din sectoarele vizate au spus, in repetate randuri, ca nu sunt de acord ca testarea sa se faca pe…

- In cazul in care CCR va admite conflictul intre Guvern si Parlament privind depunerea motiunii de cenzura, atunci partidul din care face parte va depune o alta motiune, tot alaturi de AUR. „Noi avem o motiune, din punctul nostru de vedere este o motiune valida. Vom astepta decizia CCR, vom avea o discutie…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat sambata, la Antena3, ca Congresul PNL a fost o „rușine naționala”, cu girul lui Klaus Iohannis. „O rușine naționala. Am asistat la un partid care a sfidat total democrația, au sfidat regulile și pe toți romanii, și-au batut joc de lege și toate aceste…