- „Cred ca aceasta coalitie de guvernare va functiona pana in 2024 si mai cred ca are un viitor si dupa 2024 cu aceeasi structura”, a afirmat Marcel Ciolacu pentru Reuters.Agentia britanica de presa Reuters comenteaza ca guvernul aflat in functie de trei luni controleaza aproximativ 70% din mandatele…

- „Noi avem un angajament in ceea ce privește pensiile (…). In primul rand, am vorbit de la inceput, de cand a fost construita aceasta coaliție, de optimizarea PNRR. In al doilea rand, nu plafoneaza Comisia Europeana niciun plafon in direcția pensiilor. Vom discuta și cu specialiștii sa vedem. Este trecuta…

- Perspectiva de rating negativa a Romaniei este justificata, a spus Federico Barriga Salazar, director Fitch Ratings, miercuri, la un seminar, potrivit Bloomberg și Reuters. Perspectivele fiscale ale Romaniei raman provocatoare din cauza divergențelor politice din guvernul de coaliție, iar…

- Coaliția de guvernare pare sa nu fie ocolita de tensiuni. Pana sa aiba loc joi dupa-amiaza, in sistem online, discuții la nivelul liderilor partidelor aflate la guvernare, pentru a lamuri spusele prim-vicepresedintelui PNL, Rares Bogdan, cum ca aceasta coalitie va dura doar un an, liderul PSD a ieșit…

- Senatorul PNL Daniel Fenechiu, susține ca nu iși inchipuia sa existe o asemenea coaliție intre PNL și PSD. Cel mai important lucru, precizeaza Fenechiu, e sa spuna adevarul. „Nu aș fi crezut acum un an ca realitațile vor dicta o majoritate PSD-PNL-UDMR. Nu mi l-am dorit. Din pacate trebuie…