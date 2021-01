Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat marți ca Partidul Social Democrat nu va participa la ceea ce a numit ”circul ieftin” al consultarilor de la Cotroceni. ”Gașca pierzatorilor a creat o majoritate de conjuctura”, a susținut Ciolacu, spunând ca s-a constituit…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca i-a transmis lui Klaus Iohannis ca este nevoie de un guvern de uniune naționala. „Am spus ca Romania trece printr-o perioada delicata și nu ne permitem o majoritate in Parlament fragila și consideram ca un guvern de uniune naționala este cea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus marti, la Antena 3, ca medicul Alexandru Rafila este cea mai buna propunere de premier, mai ales in contextul pandemiei COVID. Totusi, social-democratii nu au sustinere pentru aceasta propunere si nici nu se gandesc la suspendarea presedintelui, tot din cauza…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni seara, la Digi24, ca decizia lui Ludovic Orban de a-și depune mandatul este una iresponsabila, avand in vedere ca Romania se afla in plina pandemie de COVID. „Noi nu avem Guvern cu drepturi depline in plina criza sanitara. Este un gest impardonabil”,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca președintele Klaus Iohannis iși face planurile greșit pentru ca va avea surprize mari la votul din 6 decembrie. Ciolacu arata faptul ca PSD va merge la Cotroceni cu o propunere de premier și se va aștepta sa primeasca desemnarea, daca vor avea cele mai…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a cerut, luni, intr-un mesaj video, demisia premierului Ludovic Orban și a ministrului Sanatații, Nelu Tataru, in urma incendiului de la secția ATI a Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț. Un numar de 10 pacienti cu COVID-19 au murit in incendiul care a izbucnit,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca social-democratii vor fi pe primul loc la alegerile parlamentare si vor negocia cu celelalte partide, cu exceptia PNL, pentru a obtine o majoritate in Legislativ, daca va fi cazul. USR-PLUS, prin vocea lui Dacian Ciolos, a precizat ca nici nu…