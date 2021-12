Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, dupa ședința liderilor partidelor din coaliția de guvernare, ca cea mai buna soluție este prorogarea cu un an a intrarii in vigoare a pensiilor speciale pentru aleșii locali. „S-a avut aceasta discuție (referitoare la pensiile speciale pentru aleșii…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat ca liberalii sunt interesati sa nu creasca deficitul pensiilor, pentru ca altfel nu va exista o majorare reala, sustenabila a acestora. Cat despre pensiile speciale ale primarilor, Citu a afirmat ca impactul bugetar ar fi in jur de 600 de milioane de lei, anual,…

- „Mi-am asumat acea neglijența ca nu am arhivat sau nu am pastrat acea revista timp de 15 ani, neconsiderand ca e foarte concludenta”, a declarat noul ministrul al Cercetarii, Invarii și Digitalizarii, in emisiunea Selectiv de la B1 TV, citat de SpotMedia. Afirmațiile vin dupa ce Libertatea a dezvaluit…

- Florin Roman, ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, și-a trecut in CV lucrarea „Teoria sistemelor informationale”, insa nu poate fi gasita nici la editura, nici la Biblioteca Nationala. Acesta a declarat ca el n-a ajuns „ministru la beletristica și nu e cel mai important lucru”. Totodata,…