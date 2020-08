Stiri pe aceeasi tema

- "In acest moment sunt suficiente voturi ca motiunea de cenzura sa treaca", a spus Marcel Ciolacu, la sediul PSD. Intrebat daca aceste voturi le includ si pe cele ale UDMR, el a spus: "Avem discutii in continuare". "Dar si fara UDMR avem suficiente voturi ca motiunea sa treaca", a adaugat liderul…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, dupa ședința cu liderii județeni ai partidului, ca niciun șef județean nu a anunțat sa existe vreun parlamentar care nu poate sa vina la vot, dar ca secretarul general adjunct al Guvernului, Costel Barbu, ii cheama la negocieri pe aleșii social-democrați.„Deja…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat dupa ședința Consiliului Politic Național al PSD ca este intrunit numarul necesar de voturi astfel incat moțiunea de cenzura sa treaca, chiar și fara sprijinul UDMR, pe 31 august. 233 de voturi sunt necesare pentru ca Guvernul condus de Ludovic Orban sa pice."In…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, l-a acuzat insa pe secretarul general al guvernului, Costel Barbu, ca face presiuni asupra parlamentarilor PSD pentru a nu vota moțiunea. Ciolacu a spus ca mulți colegi din partid i-au spus ca ”infractorul Barbu” ii suna sa ii invite la cafele. Ciolacu a mai spus…

- Copreședintele USR PLUS, Dan Barna, a criticat la postul public de radio moțiunea de cenzura a PSD. El precizeaza ca formațiunea sa nu va vota moțiunea, iar gestul ar trebui vazut strict in cheie de forța in propriul partid condus de Marcel Ciolacu.Citește și: Coincidența interesanta: Regizorul…

- Moțiunea de cenzura depusa de PSD pentru demiterea Guvernului Orban va trece. Conform informațiilor aparute pe surse, parlamentarii PSD, Pro Romania, ALDE și de o parte dintre parlamentarii independenți și cei ai minoritaților naționale ar urma sa voteze. UDMR a anunțat ca nu va semna moțiunea, insa,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, miercuri, la dezbaterea din Parlament la care participa premierul Ludovic Orban, ca social-democrații vor depune moțiunea de cenzura in 17 august. Ciolacu a acuzat guvernarea liberala ca a distrus economia, „a vamuit sanatatea romanilor” și nu…