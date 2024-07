Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat sambata ca pana la sfarșitul acestui an, romanii vor putea calatori in SUA fara a fi nevoie de vize și ca romanii din Spania vor putea beneficia de cetațenie dubla, romana și spaniola. De asemenea, conform declarațiilor lui Ciolacu, Romania va deveni parte a spațiului…

- Presedintele Consiliului de Ministri al Regatului Spaniei, Pedro Sanchez, a fost primit, sambata, la Palatul Victoria, de prim-ministrul Marcel Ciolacu. Inaintea intalnirii, Marcel Ciolacu a declarat ca, pana la finalul acestui an, va fi gata acordul intre Romania si Spania privind dubla cetatenie.…

- Marcel Ciolacu a facut un anunț important pentru romanii plecați peste hotare, care așteptau de mult timp schimbari in acest sens. Mai exact, a declarat ca omologul sau spaniol, Pedro Sanchez, va veni in Romania in luna iulie, pentru a semna acordul privind dubla cetațenie. Marcel Ciolacu, vești bune…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat ca omologul sau spaniol, Pedro Sanchez, urmeaza sa efectueze o vizita in luna iulie in Romania, pentru a participa, intre altele, si la semnarea acordului bilateral privind dubla cetatenie acordata romanilor din Spania, potrivit Agerpres.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca omologul sau spaniol, Pedro Sanchez, urmeaza sa efectueze o vizita in luna iulie in Romania, pentru a participa, intre altele, si la semnarea acordului bilateral privind dubla cetatenie acordata romanilor din Spania.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat duminica, la ceremonia dedicata Zilei romanilor de pretutindeni, ca romanii plecati in Spania vor avea acces la locuri de munca mai bine platite, fara sa fie nevoiti sa mai renunte la cetatenie romana, potrivit stiripesurse.ro."Sunt constient ca multi dintre dumneavoastra…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat duminica, la ceremonia dedicata Zilei romanilor de pretutindeni, ca romanii plecați in Spania vor avea acces la locuri de munca mai bine platite, fara sa fie nevoiți sa mai renunțe la cetațenie romana.

- Cooperarea in domeniul economiei sociale, in domeniul ocuparii și Inspecției Muncii, acordarea dublei cetațenii pentru romanii din Spania. Acestea au fost principalele teme discutate, joi, la Madrid de ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, cu vicepremierul si ministrul Muncii si Economiei Sociale…