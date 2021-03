Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca pana la finalul actualei sesiuni parlamentare social-democratii vor depune in Parlament motiune de cenzura impotriva Guvernului condus de Florin Citu. "Pana la sfarsitul acestei sesiuni categoric vom depune o motiune de cenzura. Am depus o motiune simpla la adresa ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, vad ca si din interiorul coalitiei sunt din ce in ce mai multe voci care doresc inlocuirea domnului ministru. Vedem ce se intampla in ATI, asteptam in continuare masurile pe care le-a luat domnul Vlad Voiculescu, deoarece Romania s-a mai confruntat…