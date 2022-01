Ciolacu: Până duminică avem ședință de coaliție cu privire la prețurile la energie și la gaze Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este ferm convins ca pana duminica va avea loc o sedinta a coalitiei de guvernare in care sa se decida masuri cu privire la preturile la energie si gaze. “Sunt ferm convins ca pana duminica o sa avem sedinta de coalitie si o sa stabilim anumite masuri pe care apoi premierul Ciuca sa le ia in agenda guvernamentala de saptamana viitoare. (…) Ne-am uitat atent ce au facut si vecinii nostri – si in Ungaria, si in Polonia, si in Cehia -, dar am vazut ce au facut si in Germania si in Suedia cu sprijin pentru consumatori. Cred ca etapa in care gasim justificari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

