- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca, pentru prima data, organizatiile judetene ale partidului vor avea libertatea de a decide cu ce alte formatiuni fac aliante pentru alegerile locale. "Este pentru prima data in partid cand organizatiile judetene isi decid singure,…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, luni, ca sustine organizarea unui Congres PSD cat mai repede, pentru ca se apropie alegerile locale, fara a preciza insa daca il sustine pentru sefia partidului pe Marcel Ciolacu sau pe altcineva. "E o necesitate sa se produca acest…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat vineri, la Pitesti, ca prioritatea social-democratilor trebuie sa fie alegerile locale din acest an. "In continuare eu consider cel mai important si prioritatea zero a noastra, in afara de pregatirea pentru congres, care este o treaba…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat data pana la care organizațiile social-democrate din țara pot trimite numele candidaților susținuți pentru funcțiile de primari și șefi de consilii județene. Astfel, pana pe 15 februarie, organizatiile PSD din tara trebuie sa trimita, spre validare,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca sunt sanse de 50% sa candideze la sefia partidului la Congresul de luna viitoare, iar in cazul in care va intra in cursa va trece in proiectul sau politic ”o reuniune si o inchegare a fortelor de stanga”. De asemenea, Ciolacu a subliniat…

- Presedintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Buzau, ca partidul pe care il conduce are capacitatea de a castiga atat alegerile locale, cat si cele parlamentare din acest an. El a afirmat, in discursul sustinut in cadrul conferintei de alegeri a organizatiei…

