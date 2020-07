Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu vine cu un avertisment pentru guvernul liberal. Liderul PSD susține ca Ludovic Orban trebuie sa informeze de urgența Parlamentul daca a scapat de sub control pandemia de coronavirus. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook al liderului PSD.

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, îl someaza pe premierul Ludovic Orban "sa informeze urgent Parlamentul daca se impune amânarea alegerilor locale și a deschiderii școlilor", în contextul situației generate de pandemia de COVID-19."Ludovic Orban trebuie…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu i-a cerut premierului Ludovic Orban sa informeze urgent Parlamentul daca a scapat de sub control pandemia si se impune amanarea alegerilor locale si deschiderea scolilor.

- Marcel Ciolacu, avertismnt pe facebook pntru Ludovic Orban. "Ludovic Orban trebuie sa informeze urgent Parlamentul daca a scapat de sub control pandemia și se impune amanarea alegerilor locale și deschiderea școlilor! Ludovic Orban acuza PSD de "TERORISM". "Mi-au distribuit numarul de telefon…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu ii cere premierului Ludovic Orban sa spuna clar daca alegerile locale pot sau nu avea loc in toamna, dar și daca școala va incepe, conform Mediafax."Ludovic Orban trebuie sa informeze urgent Parlamentul daca a scapat de sub control pandemia și se impune amanarea…

- Cei de la PSD acuza, pe pagina oficiala de Facebook, faptul ca liberalii ar fi scapat de sub control pandemia de coronavirus și, mai mult decat atat, prin masurile adoptate, Guvernul a ingropat economia.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 93: Danuța o face praf pe Andreea…

- Fotografia in care premierul apare alaturi de mai multi ministri, intr-un birou in care se fumeaza si se bea whisky si bere, a facut deliciul internetului vineri seara, devenind in scurt timp virala.Ludovic Orban a recunoscut ca totul s-a petrecut de ziua sa, atunci cand mai multi colegi au venit…

- Iata ce a scris Dancila pe Facebook: „Oricine ar fi fost liderul PSD si presedintele Camerei Deputatilor astazi, daca a permis adoptarea acestui proiect de lege profund anti-constitutional si anti-romanesc, nu merita sa ii mai reprezinte pe romani si nici sa ramana in fruntea partidului. Este un precedent…