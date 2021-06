Stiri pe aceeasi tema

- „Am inteles de la colegii de la AUR ca sunt cu totii prezenti. Au anuntat cei neafiliati ca vor sustine motiunea, vor fi voturi si de la grupul minoritatilor si ne mai trebuie voturi din zona Puterii. E posibil ca marti sa treaca moțiunea de cenzura. Eu am spus ca are 50% sanse sa treaca. E nevoie de…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca parlamentarii PSD, cu exceptia unuia care sufera de o boala incurabila, vor fi prezenti la votul motiunii de cenzura marti, el aratand ca demersul PSD va fi sustinut si de deputati si senatori din afara partidului. „Este posibil ca marti sa treaca aceasta…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat marți, 22 iunie, ca liberalii, parlamentarii USR-PLUS și cei ai UDMR vor fi prezenti in Parlament cand se va dezbate motiunea de cenzura contra Guvernului Cițu, dar nu vor vota, pentru ca aceasta a fost decizia luata in coaliție.„Si la nivelul coalitiei, si…

- Exista semnale ca oameni din PNL ar vrea sa voteze moțiunea de cenzura pe care PSD o va depune impotriva Guvernului, spune președintele social-democraților, Marcel Ciolacu. Intrebat, luni seara, la Antena 3, daca spera ca „unii din tabara Orban” sa voteze pentru caderea Guvernului Cițu, Marcel Ciolacu…

- Social-democrații au finalizat textul moțiunii de cenzura la adresa Executivului, intitulata "Romania eșuata. Recordul fantastic al guvernului Cițu". Marcel Ciolacu, liderul PSD, spune ca va negocia cu parlamentari care nu sunt din aceeași formațiune pol

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, luni, ca social-democratii au finalizat textul motiunii de cenzura si o vor depune saptamana viitoare. Ciolacu a subliniat ca PSD va incepe negocierile cu toti parlamentarii dispusi sa voteze motiunea, de la toate partidele politice.

- Prima moțiune de cenzura împotriva Guvernului Cîțu va fi categoric depusa și votata de PSD în actuala sesiune parlamentara, care se încheie la sfârșitul acestei luni, a declarat marți Marcel Ciolacu. El susține ca textul moțiunii va fi facut public saptamâna viitoare.Liderul…

- Sorin Lavric a negat ca AUR ar purta negocieri cu PSD in acest sens. ”Nu am purtat vreo negociere cu Marcel Ciolacu sau cu cineva din PSD, dar vom vota moțiunea. Nu cred ca va trece, nu are cum”, a spus parlamentarul AUR.Liderul senatorilor din acest partid și-a exprimat insa convingerea ca Președintele…