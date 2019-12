Opt social-democrati au comandat un sondaj, cu opt luni inainte de alegerile europarlamentare, din care au aflat ca PSD va lua 23%, rezultatul fiind ulterior confirmat, a declarat vineri presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, printre cei care au comandat ancheta sociologica.



"In luna octombrie, alaturi de opt colegi, am comandat noi un sondaj, cand nu cunosteam realitatea si nu aveam informatii la nivel central atunci. Si in luna octombrie anul trecut ni s-a prezentat un sondaj, unde care ni s-a spus ca PSD va lua 23%. La aceasta discutie am fost si eu si domnul Paul Stanescu…