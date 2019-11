Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a declarat ca Gabriel Oprea nu este membru al PSD și nici vicepreședinte al partidului. La randul ei, Viorica Dancila a precizat ca toate protocoalele pe care le-a semnat in vederea susținerii in turul al doilea al alegerilor nu mai sunt valabile.„Domnul Gabriel Oprea nu este…

- Noul președinte interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca Gabriel Oprea nu este membru al PSD și nici vicepreședinte al partidului. La rândul sau, Viorica Dancila a precizat ca toate protocoalele pe care le-a semnat în vederea susținerii în turul doi al alegerilor prezidențiale…

- Marcel ciolacu, președintele interimar al PSD, dupa demisia Vioricai Dancila, a clarificat problema prezenței lui Gabriel Oprea, la sediul partidului, in noaptea alegerilor prezidențiale.Citește și: Klaus Iohannis, dupa discuția avuta cu Orban și Cițu: ‘Ecuația bugetului pe 2020 este una complicata’…

- Aproape de miezul nopții Viorica Dancila a cedat presiunii enorme din interiorul partidului și și-a anunțat demisia din fruntea Partidului Social Democrat. CEx-ului organizat pentru a analiza rezultatele dezastruoase din alegerile prezidențiale a fost extrem de tensionat și s-a intins pe mai bine…

- Gabriela Firea s-a delimitat luni seara de reuniunea unor lideri PSD in biroul lui Marcel Ciolacu de la Palatul Parlamentului, in care se negociaza termenii inlaturarii Vioricai Dancila de la șefia PSD, primarul general afirmand ca nu participa la „Cex-uri paralele”. In cursul dimineții, insa, Firea…

- Voci din PSD care cer demisia fostului premier Viorica Dancila Se aud tot mai multe voci în PSD care cer demisia fostului premier, Viorica Dancila, de la conducerea partidului. Nu numai pentru numarul de voturi de la scrutinul prezidential, ci si pentru ca ar fi adus pe "usa din…

- Viorica Dancila a anunțat in noaptea de duminica spre luni ca Gabriel Oprea este vicepreședinte al PSD! Șefa PSD a facut aceasta declarație cand a raspuns la intrebarea ce cauta fostul ministru de Interne in sediul PSD, in seara alegerilor, adresata de reporteri.Dancila a explicat ca PSD a…

- Dancila le-a spus, vineri, presedintilor de organizatii ca nu au voie sa nu mearga in fiecare localitate si sa duca mesajul partidului si sa oboseasca doar atunci cand o vad pe ea obosita. "Cei care vor aduce prejudicii acestei campanii, cei care se vor simti debusolati, cei care vor ezita,…