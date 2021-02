Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a discutat, miercuri, cu presedintele Parlamentului European (PE), David Sassoli, respectiv cu liderul gupului S&D din PE, Iratxe Garcia Perez. Liderul PSD a explicat ca discutiile s-au concentrat in jurul PNRR, oficialii europeni fiind de acord cu demersurile PSD,…

- In calitate de participant la dezbaterea publica organizata pentru actualizarea Planului Național de Redresare și Reziliența, desfașurata la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, vicepreședintele pentru Regiunea Sud-Vest al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania, Aladin Georgescu,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca premierul Florin Citu se duce "de pomana" la Bruxelles, pentru ca nu are un plan pentru accesarea banilor europeni si nici buget. "Citu se duce de pomana la Bruxelles. Nu are un plan pentru accesarea banilor europeni, nu are buget.…

- Guvernul Cițu are zero credibilitate și ca este greu de crezut ca Executivul va putea convinge Comisia Europeana ca este capabil sa atraga cele 30 de miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), este de parere președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu. Liderul…

- "Atunci cand masluiesc fara jena cele mai simple programe de ajutor pentru IMM-uri, ce pretenții poți avea de la acest Guvern ca va putea convinge Comisia Europeana ca este capabil sa atraga cele 30 de miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliența?! Zero credibilitate! Banii europeni,…

- "Atunci cand masluiesc fara jena cele mai simple programe de ajutor pentru IMM-uri, ce pretenții poți avea de la acest Guvern ca va putea convinge Comisia Europeana ca este capabil sa atraga cele 30 de miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliența?! Zero credibilitate! Banii europeni,…

- Fonduri europene pentru dezvoltarea Romaniei. Sanatatea - domeniu prioritar pentru PNL. Sanatatea romanilor este unul din cele mai importante domenii incluse in Planul Național de Redresare și Reziliența. Scopul principal al Guvernului PNL este construirea unui sistem public de sanatate rezilient…

- „Planul National de Redresare si Rezilienta trebuie sa fie rezultatul unui consens national. Conform recomandarilor institutiilor europene, acest plan ar fi trebuit realizat prin consultarea societatii civile, a sindicatelor si patronatelor. Pentru consistenta, dar mai ales pentru a transforma planul…