Ciolacu: Obiectivul la alegerile locale este să rămânem cel mai mare partid din România Obiectivul social-democratilor la alegerile locale este sa ramana in continuare cel mai mare partid politic din Romania, a declarat Marcel Ciolacu sambata, dupa congresul in care a fost ales presedintele PSD, si a adaugat ca in cazul unui scor slab, el va fi cel care va deconta acest lucru.



"Obiectivul principal la alegerile locale este sa avem cei mai multi alesi locali, pentru ca alegerile locale sunt primele, la fel cum avem si acum, cu alte cuvinte sa ramanem, in continuare, cel mai mare partid politic din Romania. In ceea ce priveste decontul, decontul este al meu personal si…

Sursa articol: agerpres.ro

