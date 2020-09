Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti seara, ca numarul romanilor care se vor prezenta la alegerile locale va fi "semnificativ". El a spus ca se asteapta ca zilele viitoare cifrele privind cazurile de COVID-19 sa fie "manipulate" si astfel sa se atinga un nou record. "Sunt convins ca va…

- Marcel Ciolacu este convins ca in zilele urmatoare, Guvernul va anunțat un numar record de cazuri noi de infectare, cu scopul de ”a speria” o anumita parte a electoratului, in special varstnicii, care voteaza cu PSD, sa se prezinte la vot.”Sunt convins ca va urma record de infectari, manipularea…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca moțiunea de cenzura va trece, fiindca sunt „suficiente voturi”. La randul sau, liderul deputaților liberali, Florin Roman, a declarat intr-o conferința de presa ca demersul social-democraților nu va trece și ca electoratul va „sancționa” acest act de „iresponsabilitate”.…

- Sursa este neclara, cert este ca o fotografie modificata cu un astfel de test, in germana, se raspandește pe Facebook in Romania și Republica Moldova, dar și in mai multe țari din Balcani. „Manipularea de la inceput a dus si la aceasta lipsa de credibilitate a Guvernului in gestionarea acestei pandemii.…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, considera ca succesul Romaniei in obtinerea fondurilor europene i-a dus la depresie pe mai-marii din PSD „PSD in depresie! Succes al Presedintelui Romaniei la Bruxelles. Suma RECORD negociata pentru Romania. Marcel Ciolacu si gasca lui sa ia notite. Acesta este un…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, ca la noi costa 70-80 de euro un test pentru coronavirus, iar in Germania costa 17-18 euro. Pe de alta parte, Ciolacu a spus ca cifrele care arata cresterea numarului de cazuri de COVID-19 sunt reale, insa exista o lipsa de credibilitate…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni la Antena 3 ca are semnale din partea liberalilor ca s-ar dori amanarea alegerilor locale programate sa aiba loc pe 27 septembrie:Astea sunt manifestari de oameni mici, sa ataci Parlamentul si CCR, ca premier. Da, cand faci asemenea lucruri…

- "Vom depune o motiune de cenzura si aceasta motiune de cenzura va trece", a declarat Ciolacu, intr-o emisiune la Antena 3.Liderul interimar al social-democratilor a spus ca, in grupul de lucru, o prima forma a textului motiunii a fost deja creionata de senatorul Serban Nicolae si ca s-au…