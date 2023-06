Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu susține ca Executivul ii va ajuta pe cei care sunt afectați de inundațiile din Romania. Premierul a precizat ca cea mai afectata localitate este in Dolj, unde zeci de persoane sunt izolate sau au fost evacuate preventiv.

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis ca “Oamenii afectați de inundațiile din ultimele zile vor fi ajutați de Guvern” Cele mai mari probleme sunt in localitatea Grecești din Dolj, unde zeci de persoane sunt izolate sau au fost evacuate preventiv.

- "Toti functionarii statului roman trebuie sa inteleaga ca avem nevoie de performanta in administratie. Statul roman nu mai poate plati doar pentru ca bugetarii sa vina la birou, iar asta este valabil de la nivel de ministru pana la nivelul functionarilor de executie", a declarat Marcel Ciolacu la finalul…

- „Buna seara. Ma bucur sa vin din nou in fata dumneavoastra, de data aceasta ca premier al Romaniei, dupa prima sedinta de Guvern. Impreuna cu colegii mei am venit dupa ce am depus juramantul si am dat prima ordonanta de organizare a Guvernului. De asemenea, am dat colegilor mei primele drafturi de ordonante…

- Prima ședința a Cabinetului condus de Marcel Ciolacu s-a desfașurat joi, 15 iunie, incepand de la ora 19.00, la Palatul Victoria, dupa ce noul guvern a fost instalat in funcție. UPDATE ora 20:03: Marcel Ciolacu a ținut un briefing de presa la finalul primei ședințe a noului guvern, in care a declarat…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu si echipa sa de ministri au ajuns la Palatul Victoria, unde urmeaza sa se desfasoare prima sedinta a Executivului de la instalarea in functie. Primul care a parcurs holul de onoare al Guvernului, decorat cu drapelele Romaniei si Uniunii Europene, a fost premierul Marcel…

- Prima ședința a Cabinetului condus de Marcel Ciolacu s-a desfașurat joi, 15 iunie, incepand de la ora 19.00, la Palatul Victoria, dupa ce noul guvern a fost instalat in funcție. UPDATE ora 20:03: Marcel Ciolacu a ținut un briefing de presa la finalul primei ședințe a noului guvern, in care a declarat…

- Au inceput marile negocieri de la Guvern intre sindicalistii din educatie si guvernanti. Ciuca si Ciolacu se afla fata in fata la masa discutiilor, in ciuda disensiunilor politice.Liderii sindicatelor din invațamant au ajuns duminica, la ora 14.00, la sediul Guvernului.Sindicaliștii au declarat inaintea…