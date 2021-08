Stiri pe aceeasi tema

- Dupa difuzarea unor imagini in care apare primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, in sala in care au fost depuși sacii cu buletinele de vot de la alegerile locale de anul trecut, președintele PSD, deputatul buzoian Marcel Ciolacu, a declarat ca va face tot posibilul ca Armand sa fie demisa.„Demisia…

- „In Franța era rapita și violata zile in șir, aoleu stai ca asta-i convenea bebelușei albe de Guadalupe”, a comentat un consilier PSD la postarea primarului Clotilde Armand care a scris, miercuri, pe Facebook ca a fost agresata in trafic de un barbat necunoscut. Derapajul la adresa edilului a fost semnalat…

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a acuzat Partidul Social Democrat de fapul ca vrea sa o demita prin referendum, deoarece „nu mai merg banii la PSD”. De cealalta parte, Marcel Ciolacu arata cu degetul spre „dezastrul administrativ” din Sectorul 1 (mai multe aici). „Dl. Ciolacu inca…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat ca partidul va susține orice inițiativa cetațeneasca de convocare a unui referendum pentru demiterea primarului Sectorului 1 al Capitalei. „Am decis sa...