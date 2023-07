Ciolacu: O veste bună, primul mare lanţ de magazine care a scăzut preţurile Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in sedinta de Guvern, ca are si o veste buna, primul mare lant de magazine care a scazut deja preturile, inaintea datei de 1 august. El a multumit pentru aceasta decizie, aratand ca parteneriat intre statul roman si retail-eri functioneaza si se ridica la asteptarile romanilor si a consumatorilor. ”Avem si o veste buna, primul mare lant de magazine care a scazut deja preturile, inaintea datei de 1 august”, a spus premierul. ”As dori sa le multumesc pentru aceasta decizie si dovedesc ca acest parteneriat intre statul roman si retail-eri functioneaza si se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

